Serge Abessolo rend hommage à l’actrice Halima Gadji

Serge Abessolo, figure de la vague montante du cinéma gabonais a dans une publication sur son compte Facebook exprimé sa profonde tristesse suite à la disparition de l’actrice sénégalaise Halima Gadji avec laquelle l’acteur gabonais a partagé l’écran durant deux saisons de la série « Le Futur est à nous ».

« Ce matin, mon cœur est lourd. J’ai appris avec une immense tristesse la disparition de l’actrice sénégalaise Halima Gadji… Halima n’était pas seulement ma partenaire de jeu, elle était une amie vraie, une âme lumineuse, toujours animée par l’envie d’apprendre, de grandir, de se dépasser », a écrit Serge Abessolo.

Le comédien se souvient particulièrement de leur dernière conversation, le 28 novembre 2025, un souvenir qui lui serre aujourd’hui la gorge. Au-delà de ses rôles à l’écran, Halima Gadji était connue pour son rire communicatif, sa gaieté et sa force joyeuse, qualités qui demeurent gravées dans la mémoire de ceux qui ont eu la chance de la connaître.

Les personnages qu’elle a incarnés continueront de vivre sur les écrans et dans le cœur des cinéphiles, mais pour Serge Abessolo, c’est surtout le souvenir de sa personnalité lumineuse qui restera à jamais. « Repose en paix Halima. Ton sourire ne s’éteindra jamais », conclut-il.

Halima Gadji laisse derrière elle un héritage artistique riche et une inspiration pour tous ceux qui aspirent à briller malgré les obstacles. Le cinéma sénégalais perd une étoile, mais son éclat continuera de guider les générations futures.