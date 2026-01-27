AES : Le Mali dément toute annonce sur une monnaie unique

Le ministère malien de l’Économie et des Finances a démenti ce mardi 27 janvier, des informations faisant état du lancement imminent d’une monnaie unique au sein de la Confédération des États du Sahel (AES), relayées ces derniers jours par certains médias et plateformes numériques.

Dans un communiqué, le ministère indique n’avoir diffusé « aucune communication » annonçant la mise en circulation prochaine d’une monnaie commune ni la finalisation d’un calendrier opérationnel en ce sens. Il précise que les informations évoquant une feuille de route sur ce projet sont « infondées ».

Les autorités maliennes rappellent que les orientations et décisions concernant les États membres de l’AES s’inscrivent dans des cadres institutionnels définis et suivent des canaux et mécanismes formels, donnant lieu, le cas échéant, à des communications officielles spécifiques.

Le ministère de l’Économie et des Finances appelle en conséquence les médias et le public à se référer exclusivement aux canaux institutionnels officiels pour toute information relative aux décisions de la Confédération des États du Sahel.