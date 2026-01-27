Finale de la CAN 2025 : la CAF appelée à trancher le contentieux Maroc–Sénégal

La commission de discipline de la Confédération africaine de football (CAF) doit se prononcer, ce mardi 27 janvier, sur les plaintes déposées à la suite des incidents ayant marqué la finale de la Coupe d’Afrique des Nations 2025. Le Maroc et le Sénégal, directement impliqués, ont chacun saisi l’instance disciplinaire, ouvrant la voie à une procédure aux poursuites croisées.

D’après des informations rapportées par L’Observateur, la partie marocaine fonde sa requête sur un ensemble d’éléments matériels, notamment des séquences vidéo censées étayer sa version des faits survenus lors de la rencontre.

De son côté, la Fédération sénégalaise de football (FSF) affirme avoir transmis à la CAF un dossier particulièrement étayé. Celui-ci recense plusieurs actes de violences visant des supporters sénégalais, dont au moins dix-sept seraient actuellement incarcérés au Maroc pour des faits qualifiés de troubles à l’ordre public.

Le dossier sénégalais évoque également des entraves répétées au bon déroulement du match, notamment des perturbations ayant empêché, par moments, le gardien Édouard Mendy d’utiliser librement ses services, en raison du comportement de ramasseurs de balles et de certains joueurs marocains. Achraf Hakimi, cité dans ces incidents, a par la suite présenté ses excuses.

Pour rappel, la finale avait connu une séquence de tension majeure lorsque les Lions de la Téranga avaient quitté provisoirement la pelouse pendant une quinzaine de minutes pour dénoncer des décisions arbitrales jugées contestables, avant d’être ramenés au jeu par leur capitaine Sadio Mané. Le Sénégal s’était finalement imposé à l’issue des prolongations.

La rencontre avait été marquée par plusieurs débordements et comportements qualifiés d’« inacceptables » par les instances dirigeantes du football continental et mondial. Conformément à l’article 42, alinéa 8, de ses statuts, la CAF dispose du pouvoir d’imposer des mesures conservatoires et des sanctions disciplinaires à tout moment, avant, pendant ou après une compétition.