Démantèlement d’un réseau de cyber-escroquerie : trois suspects présentés au parquet de Dakar

La justice sénégalaise a mis fin aux agissements d’un groupe de présumés cyber-escrocs dont les méthodes particulièrement élaborées ont fait plusieurs victimes. M. Gaye, M. B. Dia et I. Fall ont été déférés au parquet de Dakar le lundi 27 janvier 2026. Ils sont visés par de lourdes accusations, notamment pour usurpation d’identité et intrusion frauduleuse dans des systèmes informatiques.

Depuis plusieurs mois, l’opérateur Sonatel enregistrait une multiplication de réclamations de clients affirmant avoir été dépossédés de leurs avoirs sur Orange Money et Wave. Les victimes décrivaient un mode opératoire récurrent : des changements inexpliqués d’abonnés suivis de retraits numériques irréguliers, vidant intégralement leurs comptes.

Les investigations ont mis au jour un mécanisme structuré reposant sur plusieurs phases. Les suspects se seraient d’abord procuré illégalement des données personnelles, en particulier des photographies de cartes nationales d’identité. Ces documents servaient ensuite à solliciter frauduleusement le changement d’abonné auprès des services de téléphonie, avant de transférer les applications de paiement sur de nouveaux téléphones afin de siphonner les fonds.

L’affaire a connu une avancée décisive après la plainte déposée par Sonatel et celle d’une cliente, N. Kébé, qui a déclaré la disparition de 1,7 million de francs CFA de son compte mobile. Les enquêteurs de la Section de recherches ont alors orienté leurs soupçons vers M. Gaye, ancien chauffeur de la victime, accusé d’avoir pris en photo, à son insu, sa pièce d’identité et de l’avoir transmise à ses complices via WhatsApp.

Les opérations de la gendarmerie ont ensuite conduit à l’interpellation des autres membres présumés du réseau à Touba. M. B. Dia est présenté comme le principal instigateur du système, tandis que I. Fall, décrit comme un rouage essentiel, occupait des fonctions liées à la vente de produits Orange au marché Ocass. Une position qui aurait facilité les manipulations techniques des lignes téléphoniques ciblées.

Les trois mis en cause devront répondre devant la justice de multiples chefs d’accusation, notamment association de malfaiteurs, escroquerie, usurpation d’identité et de lignes téléphoniques, ainsi qu’accès et atteinte frauduleux à des systèmes informatiques.