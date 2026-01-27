Grand-Yoff : deux suspects arrêtés après l’agression nocturne d’un chauffeur Yango

Deux individus ont été interpellés par le commissariat d’arrondissement de Grand-Yoff dans la nuit du 25 janvier 2026, aux environs de 4 heures du matin. Ils sont poursuivis pour association de malfaiteurs et vol en réunion avec violence commis de nuit.

Les arrestations sont intervenues à la suite d’une patrouille policière au cours de laquelle les agents ont été alertés par un chauffeur de la plateforme Yango, visiblement sous le choc. La scène s’est déroulée dans le secteur d’Arafat, sur la voie secondaire du Bus Rapid Transit (BRT). La victime a expliqué avoir été agressée à l’arme blanche près du collège Cardinal Hyacinthe Thiandoum, où se tenait une manifestation culturelle baptisée « Nguel ».

Selon son témoignage, le conducteur attendait une cliente lorsque plusieurs individus l’ont encerclé et menacé avec des couteaux. Ses agresseurs lui ont alors arraché son téléphone portable ainsi que son portefeuille contenant une somme d’argent, avant de prendre la fuite.

Aussitôt, les éléments de la Brigade de recherches, accompagnés de la victime, ont lancé des opérations de ratissage dans la zone. Les policiers ont repéré un groupe de jeunes rassemblés autour d’un feu improvisé. L’attention des agents a été attirée par l’un des individus, surpris en train de tenter de dissimuler un téléphone.

Les forces de l’ordre sont rapidement intervenues et ont procédé à la maîtrise de deux suspects. Ces derniers ont été formellement reconnus par la victime, qui a pu récupérer son téléphone sur les lieux.

Placés en garde à vue, les deux mis en cause ont reconnu leur implication dans l’agression et le vol du téléphone, tout en contestant s’être emparés de l’argent. Une enquête est en cours afin d’identifier d’éventuels complices et de faire toute la lumière sur les faits.