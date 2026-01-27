Sédhiou : 24 kg de chanvre indien saisis lors d’une opération de l’OCRTIS

La Brigade régionale des stupéfiants de Sédhiou, rattachée à l’Office central pour la répression du trafic illicite des stupéfiants (OCRTIS), a réalisé une importante saisie de drogue le 24 janvier 2026 à Kamoya. Les agents ont mis la main sur 24 kilogrammes de chanvre indien ainsi qu’une motocyclette de marque SAFARI.

Cette opération est le fruit de l’exploitation d’un renseignement faisant état d’un transport de drogue organisé par un trafiquant opérant dans la zone. Un dispositif de surveillance et de contrôle a été mis en place par les forces de l’ordre afin d’intercepter le convoi signalé.

Aux environs de minuit, le suspect, circulant à grande vitesse à moto, a refusé de se soumettre aux sommations des agents et a tenté de forcer le barrage. Dans sa fuite, il a perdu le contrôle de son engin avant de l’abandonner, ainsi que la cargaison qu’il transportait, pour se réfugier dans la brousse.

La fouille du chargement a permis de découvrir trois sacs renfermant chacun huit blocs de chanvre indien, soit un total de vingt-quatre blocs pour un poids global de 24 kg, appartenant à la variété communément appelée « verte ».

La drogue saisie et la motocyclette ont été acheminées vers les locaux du service compétent. Les investigations se poursuivent afin d’identifier et d’interpeller le suspect en fuite.