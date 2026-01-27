Parcelles Assainies : Un individu interpellé pour vol…lors d’un concert

Les éléments du Commissariat d’arrondissement des Parcelles Assainies ont procédé, le samedi 25 janvier 2026, à l’interpellation d’un individu soupçonné d’avoir participé à un vol en réunion commis de nuit avec violences et usage d’une arme blanche, en l’occurrence un gaz asphyxiant.

Les faits se sont déroulés aux abords du stade municipal de l’Unité 17, où se tenait un concert rassemblant de nombreux spectateurs. Profitant de l’animation, la victime s’était momentanément isolée pour passer un appel téléphonique lorsqu’elle a été abordée par le mis en cause et deux autres individus, qui ont prétexté vouloir utiliser son téléphone.

Face au refus de la victime, l’un des agresseurs l’a aspergée de gaz asphyxiant avant de lui asséner un coup de poing au visage. Ses complices sont ensuite intervenus pour la malmener et tenter de lui arracher son téléphone portable.

Malgré l’agression, la victime a opposé une vive résistance, parvenant à s’agripper aux vêtements de l’un des assaillants. Grâce à l’intervention rapide de témoins présents sur les lieux, le suspect a été maîtrisé sur place. En revanche, ses deux complices ont réussi à prendre la fuite, emportant avec eux le téléphone de la victime ainsi que l’arme utilisée lors de l’attaque.

Alertés, les éléments de la Brigade de recherches se sont aussitôt rendus sur les lieux pour procéder à l’arrestation du mis en cause, qui a été conduit au siège du service pour les besoins de l’enquête. Il a été placé en garde à vue, tandis que les recherches se poursuivent activement pour identifier et interpeller ses complices toujours en fuite.