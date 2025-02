Air Sénégal : Trois mesures prises pour améliorer la boîte

La direction générale d’Air Sénégal a pris trois mesures qui devraient contribuer à sortir la compagnie des turbulences. L’Observateur, qui donne l’information dans son édition de ce lundi 17 février, précise que ces décisions ont été adoptées au sortir d’une réunion entre le ministre des Transports aériens et les hauts responsables du pavillon national, prélude au Conseil interministériel dédié à celui-ci et annoncé par le Premier ministre, Ousmane Sonko.

Premièrement, le nouveau directeur d’Air Sénégal, Tidiane Ndiaye, a imposé l’équité salariale entre pilotes étrangers et sénégalais. Les premiers gagnaient deux fois plus que les seconds pour les mêmes prestations, selon un commandant de bord de la compagnie repris par le quotidien d’information du Groupe futurs médias (GFM).

De plus, souligne la même source, ces derniers bénéficiaient d’une prise en charge de leur logement et bénéficiaient toutes les six semaines de quinze jours de repos tandis que leurs collègues nationaux ne jouissaient que d’un mois de congés chaque année.

Deuxièmement, rapporte L’Observateur, neuf pilotes sénégalais dont cinq commandants de bord sont désormais habilités à conduire les A330, un appareil que seuls les étrangers avaient le droit de conduire jusque-là. Par ailleurs, complète le journal, deux commandants de bord ont obtenu le titre d’instructeur sur ce type d’avion.

Troisième et dernier point : le plan de restructuration d’Air Sénégal est en charge avec notamment un coup de rabot sur les effectifs jugés pléthoriques. Précision de la direction générale, relayée par L’Observateur : aucun licenciement n’est enregistré. «La politique de rationalisation se fait sur le non-renouvellement des CDD [Contrat à durée déterminés] et des [contrats de prestations]. Aucun CDI [Contrat à durée indéterminée] n’a été licencié», assure la direction générale de la compagnie, citée par le journal et repris par Seneweb.