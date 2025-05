Alassane Kitane : «La république privatisée au profit d’une faction»

La république privatisée au profit d’une faction

Il y a des militaires invalides qui attendent la reconnaissance de la nation. Il y en a dont les familles sont dans la tourmente et qui n’ont reçu la visite de personne. Il y a tellement de névrosés et de psychotiques qui sont injustement dans les prisons. Il y a tellement d’innocents qui croupissent en prison et dont le dossier pourrit quelque part. Il y a tellement de serviteurs anonymes de la nation qui ne dérangent ni n’insultent personne et qui croupissent dans la misère ou subissent l’injustice. Il est des actes qui sont des déclarations de guerre :

La guerre contre le principe de l’égalité des citoyens.

La guerre contre le bon sens et la décence républicaine

La guerre contre l’harmonie et la cohésion sociale

La guerre pour instaurer une scission dans la société, une fracture dans la république, une dissension dans la nation. Ce qui se trame dans ce pays rappelle ce qui s’est passé dans tous les pays qui ont connu une guerre civile. Le sectarisme, le chauvinisme et le manichéisme tuent la démocratie et affaissent la nation. C’est exactement la raison de la décadence des démocraties grecques telle qu’expliquée par Thucydide dans La Guerre de Péloponnèse en ces termes :

« Á l’origine de tous ces maux, il y avait l’appétit du pouvoir qu’inspirent la cupidité et l’ambition personnelle. De là l’acharnement que les factions mettaient à se combattre. Les chefs de partis dans les cités adoptaient de séduisants mots d’ordre, égalité politique de tous les citoyens d’un côté, gouvernement sage et modéré par les meilleurs, de l’autre. L’État qu’ils prétendaient servir était pour eux l’enjeu de ces luttes. Tous les moyens leur étaient bons pour triompher de leurs adversaires et ils ne reculaient pas devant les pires forfaits. Quand il s’agissait de se venger, ils allaient plus loin encore, accumulant les crimes sans se laisser arrêter par le souci de justice et du bien public et sans autre règle que leur caprice. Frappant leurs ennemis par des condamnations injustes, ou usurpant le pouvoir par force, ils étaient prêts à tout pour assouvir leurs besoins du moment. Ni les uns, ni les autres ne s’embrasser de scrupules, mais on prisait davantage les hommes qui savaient mener à bien des entreprises détestables en les couvrant avec de grands mots… ».

Il est des actes qui traduisent une personnalité et trahissent des promesses. Il est des actes révélateurs de l’imposture institutionnalisée. Car notre prophète bien aimé Nabil Moustapha n’aurait pas hésité à couper la main de sa fille si elle était coupable de vol ! Qui est la référence de qui ? Cette république informelle, cette nation divisible et aliénable aux intérêts partisans vit probablement des derniers instants. L’outrage ne fait pas la norme. Un homme d’État n’est pas un chef de faction, il n’est pas chef de gang. Il est incarné par un esprit transcendant et universel. La responsabilité est une éthique de l’action, c’est de la retenue. L’éthique de responsabilité est pour l’État ce que la sève est pour l’arbre. Elle nourrit la grandeur de l’État et le maintient en vie. Quand on est homme d’État on s’astreint naturellement des limites que la loi positive et les institutions ne nous imposent pas : c’est cela l’éthique de responsabilité. On ne peut pas déclarer à l’assemblée nationale vouloir lutter contre l’insolence et chercher si maladroitement à couver un ami coupable de la pire insolence. Dans le Discours sur l’économie politique, Rousseau prévenait avec beaucoup de clairvoyance contre ce genre de comportements chauvins :

« (…) nulle exemption de la loi ne sera jamais accordée à quelque titre que ce puisse être dans un gouvernement bien policé. Les citoyens mêmes qui ont bien mérité de la patrie doivent être récompensés par des honneurs et jamais par des privilèges : car la république est à la veille de sa ruine, sitôt que quelqu’un peut penser qu’il est beau de ne pas obéir aux lois ».

La fidélité aux amis ne peut pas passer avant la fidélité à l’État et à la nation : si nous formons une nation, un chef de l’exécutif ne peut pas faire passer les intérêts insignifiants et mesquins de sa formation avant ceux de la nation. La retenue et la décence auraient voulu qu’on attende que le partisan soit jugé pour aller le voir. Il y a des signes qui ne trompent pas. Il y a des hommes qui ne sont capables que de petites choses.

Alassane K KITANE