Alerte…Manque de vaccins contre la covid-19 en Afrique

Le bureau régional Afrique de l’Organisation Mondiale de la Santé (Oms) alerte que le risque d’une nouvelle vague d’infections par la covid-19 dans le continent reste élevé. Puisque de nouveaux variants émergent, alors que l’Afrique accuse des retards d’approvisionnement et des pénuries de vaccins contre la Covid-19.

Selon L’As, la couverture vaccinale contre la covid-19 de l’Afrique est la plus faible de toutes les régions du monde. Le continent ne compte désormais que pour 1% des vaccins administrés, contre 2% il y a quelques semaines. Cela découle du report de la livraison des doses de vaccin contre la COVID-19 fabriquées par le Serum Institute of India à l’attention de l’Afrique, ainsi que de la lenteur du déploiement des vaccins et de l’apparition de nouveaux variants.

Pourtant, certains pays africains ont été exemplaires en matière de déploiement des vaccins. Malgré cela, près la moitié (19 millions) des 37 millions de doses de vaccin contre la Covid-19 reçues en Afrique, ont été administrées jusqu’à présent, selon les rapports provenant de ces pays.