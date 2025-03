Alerte météo : L’Anacim annonce des risques de fines pluies

L’Agence nationale de l’aviation civile et de la météorologie (Anacim) annonce pour les 48 prochaines heures une prédominance de nuages sur les régions Nord et Centre, avec des risques de pluies fines. À l’inverse, le reste du pays bénéficiera d’un ensoleillement parfois perturbé par des passages nuageux. Le mercredi 05 mars marquera un retour à un ciel largement dégagé et ensoleillé sur l’ensemble du territoire.

Les températures connaîtront une baisse significative, surtout entre le lundi et mardi, où les pics varieront entre 23 et 36°C. Toutefois, la chaleur fera son grand retour dès mercredi. Les nuits et matinées seront fraîches, et cette fraîcheur sera particulièrement perceptible dans certaines régions du pays.

Côté visibilité, aucune perturbation à signaler, elle restera bonne. Enfin, les vents souffleront majoritairement du secteur Nord à Nord-Ouest, apportant une légère brise sur les régions côtières. Le service de l’ANACIM rappelle que les conditions climatiques peuvent évoluer rapidement et invite la population à suivre les mises à jour régulières des prévisions.