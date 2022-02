Aliou Sall à la tête d’un mouvement pour venir en renfort à Macky

Le Président Macky Sall peut désormais compter sur le mouvement dénommé Rencontre Nationale des Forces Républicaines pour le Travail (RENFORT) « And Dollel Sunu Rew » dont l’AG constitutive est organisée dans la capitale du Fouladou, ce samedi 26 février.

Ce mouvement qui a pour coordonnateur national Aliou Sall frère du Président de la République vise à donner plus de visibilité aux actions de l’actuel locataire du palais. Mais surtout, « défendre le bilan élogieux du régime et rétablir les vérités des faits et des chiffres face aux officines chargées de semer le discorde et la désinformation à l’égard des masses populaires » entre autres, a indiqué la porte-parole du mouvement lors du point de presse qu’elle a animée au terme des travaux.

Aminata Dia de poursuivre que RENFORT se veut « un mouvement politique et de développement » qui réaffirme « son ancrage au sein de la mouvance présidentielle comme force de proposition à la politique du régime ».

A l’occasion de ces travaux qui ont enregistré la participation des délégations de 27 départements du pays, le comité d’initiative a exhorté les membres du mouvement à « participer à la lutte contre la diffamation et la calomnie pour asseoir les bases de l’émancipation de modèles, de références à tous les niveaux ».

Dans la résolution finale de cette AG constitutive, mandat a été donné au coordonnateur national Aliou Sall de mettre sur pied un secrétariat exécutif restreint et opérationnel. Cette instance va se charger de massifier le mouvement et de mettre en œuvre le plan d’action élaboré lors de cette rencontre.