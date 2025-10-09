Aliou Sall et son épouse en garde à vue

L’ancien maire de Guédiawaye, Aliou Sall, et son épouse ont été placés en garde à vue à la Division des Investigations criminelles (DIC). Cette mesure fait suite à une délégation judiciaire ordonnée par le doyen des juges, Idrissa Diarra, du pool judiciaire financier.

C’est dans le cadre de l’enquête sur le rapport de la Cellule nationale de traitement des informations financières (CENTIF). Le frère de l’ancien président Macky Sall et sa femme sont visés pour des faits de blanchiment de capitaux liés au foncier, selon Seneweb.