Macky contre-attaque…une offensive «silencieuse» contre le tandem Diomaye-Sonko

L’ancien président sénégalais Macky Sall déploie une stratégie d’envergure pour contrer le récit de « rupture » porté par le nouveau pouvoir du président Bassirou Diomaye Faye et du Premier ministre Ousmane Sonko. Loin d’une retraite politique discrète, il est engagé dans une contre-offensive médiatique et juridique qui vise à décrédibiliser le tandem au pouvoir et à sanctuariser son propre héritage. Cette manœuvre sophistiquée transforme l’ex-chef d’État en une figure d’opposition atypique, dont l’influence internationale et la pugnacité judiciaire pourraient bien être le grain de sable dans la machine PASTEF (Parti des Patriotes Africains du Sénégal pour le Travail, l’Ethique et la Fraternité).

Le premier volet de cette offensive s’est déroulé sur la scène médiatique internationale avec son entretien exclusif accordé à H5 Motivation. Dans cette tribune, Macky Sall s’est métamorphosé en homme d’État global, dissertant sur les défis de l’Afrique, l’importance de l’éducation et son rôle de médiateur international dans des conflits majeurs comme la guerre en Ukraine. L’objectif est double : d’abord, se projeter vers une future carrière à l’internationale qui le place au-dessus des querelles domestiques ; ensuite, rappeler subtilement la stature qu’il a conférée au Sénégal sur la scène mondiale, un contraste implicite avec l’orientation souverainiste et parfois isolationniste du nouveau régime.

L’entretien a également servi à remettre en lumière les réussites de son mandat, notamment la découverte des ressources pétrolières, un héritage que l’administration Diomaye-Sonko doit désormais gérer. En insistant sur le fait que l’Afrique est un « acteur clé » réécrivant les règles du jeu, Macky Sall ne fait pas que parler de géopolitique ; il s’attribue le mérite d’avoir posé les jalons de cette nouvelle ère de souveraineté. Il souligne par ailleurs l’importance du « retour à la vie citoyenne » après le pouvoir, se présentant comme un démocrate respectueux de la transition, une façon de polir son image après les controverses entourant la présidentielle de 2024.

Le second volet, bien plus direct, est son offensive juridique contre les révélations de la Cour des comptes concernant une « dette cachée » de près de 7 milliards de dollars. Plutôt que de se terrer dans le silence, l’ancien Président a immédiatement mobilisé une équipe d’avocats de haut vol, incluant le cabinet français de Maître Pierre-Olivier Sur. Cette riposte n’est pas seulement une défense personnelle; c’est une attaque en règle contre la méthodologie du nouveau pouvoir.

La stratégie des avocats se concentre sur une faille procédurale potentielle : le « défaut de contradictoire ». En exigeant la transmission du rapport de l’Inspection générale des Finances et du rapport provisoire de la Cour des comptes, Me Sur dénonce le fait que la Cour des comptes aurait travaillé « dans son coin » sans demander d’observations aux anciens responsables. En remettant en cause la procédure, Macky Sall cherche à discréditer la substance même de l’accusation de « dette cachée », transformant l’enjeu d’un scandale financier en un débat technique sur les règles du droit public.

Cette bataille juridique est vitale. Si Macky Sall parvient à semer le doute sur la sincérité ou la légalité des chiffres avancés par le nouveau pouvoir, il ne fait pas que se défendre; il défend l’intégrité de l’intégralité de son bilan économique. Il coupe ainsi l’herbe sous le pied de l’administration Diomaye-Sonko, qui utilise la « situation catastrophique des finances » comme principal argument pour justifier les lenteurs et les difficultés de son début de mandat. Il s’agit de neutraliser l’arme politique la plus efficace du Pastef.

Avec cette double stratégie, Macky Sall est en train de réaliser, petit à petit, son come-back. Il ne cherche pas à revenir en politique partisane immédiate, mais à s’ériger en figure morale et technique qui critique l’incompétence présumée du régime en place. Le message envoyé est clair : le Pastef a hérité d’un État moderne, mais il ne sait pas le gérer, et ses accusations ne tiennent pas devant les faits et le droit.

Pour l’administration Diomaye-Sonko, cette offensive est une distraction majeure. Chaque jour passé à se justifier sur la gestion passée est un jour de perdu pour la mise en œuvre de leurs propres réformes. Le pouvoir était parvenu à faire de la « reddition des comptes » le cœur de son mandat, mais l’ancien président a réussi à transformer ce récit en un procès du nouveau régime.

L’enjeu est donc crucial. Si le parti Pastef et le gouvernement Diomaye-Sonko ne trouvent pas rapidement une combinaison politique efficace pour soit finaliser le dossier de la dette avec une transparence et une rigueur incontestables, soit rediriger l’attention publique vers des victoires concrètes, Macky Sall va leur voler la vedette tout au long de leur mandat. En se muant en censeur et en homme d’État international, l’ancien président pourrait bien verrouiller le débat public et rendre la gouvernance du nouveau régime infiniment plus difficile.

Niakaar Ngom pour xibaaru.sn