Deux enfants voient leur mère se faire poignarder sous leurs yeux

Les faits se sont déroulés dimanche soir à Montauban, dans le Tarn-et-Garonne.

Vers 19H00, un homme a déposé ses deux enfants de 4 et 6 ans chez la nourrice des enfants. Ce lieu neutre a été choisi par les parents séparés depuis un an pour éviter les tensions.

Son ex-compagne est arrivée au même moment pour les récupérer.

S’en est suivie une violente dispute entre les deux ex-conjoints.

Le ton est monté. Le père a sorti un couteau et a poignardé son ancienne compagne.

L’assistante maternelle a également été blessée en tentant de s’interposer. C’est elle qui a appelé la police.

Lorsque les forces de l’ordre sont arrivées sur les lieux, l’assaillant était toujours sur la victime, la lame du couteau vers cette dernière, menaçant d’en finir et de lui porter un nouveau coup.

Après plus de trente minutes de négociations, l’individu s’est rendu. Ce militaire a été placé en garde à vue pour tentative de meurtre.

La femme, âgée d’une trentaine d’années, a été transportée à l’hôpital avec son pronostic vital engagé. Son état est désormais stabilisé.

La nourrice, choquée, a, quant à elle, été soignée sur place. Les deux enfants ont été pris en charge par la police.

Source : F D