Une ado de 17 ans chute du 5ème étage…sa mère fait un malaise

Les faits se sont déroulés lundi midi à Valentigney, dans le Doubs.

Une adolescente de 17 ans a chuté par la fenêtre de son appartement situé au 5ème étage d’un immeuble de la rue des Frères Lumière.

Les secours, arrivés sur les lieux, ont pris en charge la jeune fille qui gisait inanimée sur le sol. Blessée grièvement, elle a été transportée par hélicoptère au CHU de Besançon.

Sa mère, âgée de 42 ans, a été victime d’un malaise. Une enquête a été ouverte pour déterminer les circonstances de ce drame.

Source : F D