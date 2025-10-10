«Balles Perdues» : Abdoulaye Ba transforme le football en roman social

Jeune romancier sénégalais passionné de football, Abdoulaye Ba signe avec Balles perdues un premier roman aussi vibrant qu’authentique. Plongée dans l’univers des Navétanes, ces compétitions populaires où se mêlent ferveur, rivalités, amitiés et destins croisés, son œuvre transcende le simple cadre sportif. À travers ses personnages, il évoque l’amour, les traditions, les pressions sociales et familiales, mais aussi la quête de soi et le poids des rêves.

Entre introspection et réalisme social, Balles perdues raconte des trajectoires humaines marquées par la passion et la fragilité. Dans cette interview exclusive, Abdoulaye Ba revient sur la genèse de son roman, ses influences, les défis d’un jeune auteur et sa vision d’une littérature enracinée dans la réalité sénégalaise.

Pouvez-vous vous présenter en quelques mots à nos lecteurs ?

Je suis Abdoulaye Ba, un jeune romancier sénégalais. Passionné de football depuis toujours, et particulièrement par l’atmosphère unique des Navétanes, c’est dans cet univers que je puise la plus grande partie de mon inspiration.

Qu’est-ce qui vous a donné le goût de l’écriture ?

Tout a commencé au collège, avec un premier amour pour la lecture. Mais c’est véritablement pendant le confinement que j’ai redécouvert les livres. À force de lire, une envie soudaine et irrépressible d’écrire à mon tour est née. C’était comme une évidence.

Vous êtes aussi passionné de football : comment conciliez-vous cette passion avec celle de l’écriture ?

Ces deux passions sont bien plus liées qu’il n’y paraît ! Le football, et surtout les Navétanes, est une source inépuisable d’histoires, de personnages hauts en couleur et d’émotions pures. Sur le terrain, il y a des drames, des héros, des trahisons, de la gloire et des espoirs brisés… exactement les ingrédients d’un bon roman.

L’écriture me permet de capturer cette énergie et de lui donner une seconde vie, une profondeur narrative. L’une nourrit l’autre : le foot m’offre la matière première, et l’écriture me permet de la sculpter.

Comment est née l’idée de ce roman ?

Écrire un roman n’a jamais été un projet prémédité. Je voulais simplement écrire, mais pas écrire pour écrire. Je cherchais quelque chose d’authentique, d’ancré dans nos traditions et nos réalités.

L’univers des Navétanes est un terreau incroyable : il regorge d’histoires passionnantes, avec ses héros, ses codes et ses règles non écrites. C’est donc devenu une évidence pour construire mon récit.

Pourquoi avoir choisi ce titre, Balles perdues ?

J’ai eu beaucoup de mal à trouver le titre parfait. Balles perdues s’est finalement imposé à moi ! C’est une métaphore qui propose plusieurs niveaux de lecture. Bien sûr, il y a la balle de football qui part hors du terrain, mais cela évoque aussi les trajectoires de vie — ces “balles perdues” que sont parfois les personnages, un peu à la dérive, cherchant leur chemin, leur but.

Chaque personnage porte le poids d’une histoire et semble, à un moment donné, avoir dévié de sa trajectoire.

Le livre parle d’amour, de traditions, de football, mais aussi de pressions familiales et sociales. Pourquoi ces choix ?

C’est d’abord une histoire humaine. Si vous aimez les drames familiaux, les secrets, les histoires d’amour et de vengeance, ce livre est pour vous.

Le football en est le décor, un décor puissant et évocateur, mais l’intrigue est universelle. Ces thèmes de pression, de traditions, d’ambition personnelle face aux attentes des autres parlent à tout le monde.

C’est un roman pour tous ceux qui aiment les histoires fortes, avec des personnages auxquels on s’attache et qui nous font réfléchir.

Combien de temps vous a pris la rédaction de ce premier roman ?

Plus de deux ans… Un processus long, mais nécessaire.

Quelles ont été vos principales difficultés lors de l’écriture ?

Ah, c’était ma première expérience ! J’ai eu l’impression d’être en garde à vue… (rires).

Je n’y étais pas préparé. Ça a été pénible et excitant à la fois : des nuits blanches, des journées noires, le syndrome de la page blanche, les innombrables corrections, le stress de ne pas y arriver… Mais chaque obstacle surmonté était une victoire incroyable.

Quel public aimeriez-vous toucher en priorité avec Balles perdues ?

Je ne souhaite pas mettre de barrières. Bien sûr, le livre parlera immédiatement à la jeunesse sénégalaise et africaine, qui se reconnaîtra dans cet univers.

Mais au-delà, je pense qu’il peut toucher tous les amateurs de romans sociaux et familiaux, les passionnés de football, et tous ceux qui aiment les histoires mêlant l’intime et l’universel.

C’est un roman qui, je l’espère, transcendera les générations et les cultures en parlant du cœur humain avec authenticité.

Que ressentez-vous à l’idée de publier votre premier roman ?

Je suis excité, un peu stressé… C’est un mélange d’euphorie et d’appréhension. J’ai surtout hâte de voir les retours des lecteurs, de savoir si mon histoire résonnera en eux.

C’est un rêve qui se concrétise.

Quels sont vos projets littéraires pour l’avenir ?

Pour l’instant, je me concentre à 100 % sur la sortie de Balles perdues et sur sa promotion. Je veux lui donner le maximum. Ensuite, on verra. D’autres histoires me démangent déjà… mais chut, c’est encore un secret !

Un dernier mot pour vos lecteurs ?

Simplement merci. Merci de vous intéresser à cette histoire, merci de donner sa chance à un jeune auteur.

J’espère de tout cœur que la plongée dans l’univers de Balles perdues vous captivera, vous émouvra et vous fera vibrer autant que j’ai vibré en l’écrivant.

Prenez plaisir à lire !

Aliou Ngom