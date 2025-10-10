Prix de l’électricité au Sénégal : le Collectif Noo Lank reçu par la Senelec

Le Collectif Noo Lank poursuit ses démarches dans le dossier brûlant de la cherté de l’électricité au Sénégal. Ce jeudi 9 octobre 2025, ses représentants ont été reçus par le Directeur général de la Senelec, dans le cadre des actions engagées pour dénoncer les dysfonctionnements et proposer des solutions autour de la gestion énergétique nationale.

Cette rencontre intervient au lendemain d’une réunion tenue le mercredi 8 octobre avec la Convergence Syndicale des Travailleurs de la Senelec, structure regroupant l’ensemble des syndicats de l’entreprise.

Selon le communiqué du Collectif, ces échanges ont permis de poser les bases d’un dialogue constructif entre les différentes parties prenantes.

À l’issue de ces discussions, le Président du Conseil d’Administration de la Senelec, M. Habib Sy, a officiellement convoqué le Collectif Noo Lank à une réunion du Conseil prévue pour le mardi 14 octobre 2025 à 10h, à la salle du Conseil d’administration de la société.

L’ordre du jour portera exclusivement sur la question du compteur Woyofal, un sujet au cœur des préoccupations citoyennes depuis plusieurs mois.

Le Collectif salue l’ouverture du Conseil d’administration et estime que cette démarche marque « une étape importante vers une meilleure compréhension des défis liés à la politique énergétique nationale ».

Dans les prochains jours, Noo Lank prévoit de revenir de manière détaillée sur l’ensemble des rencontres engagées — avec les syndicats, la direction générale, le ministère et le Conseil d’administration — afin de partager les conclusions et de définir la suite logique de son combat pour une énergie accessible, juste et à moindre coût.