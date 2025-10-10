René Pierre Yehoume de l'APR Dakar-Plateau et coordonnateur du Mouvement pour la défense de la République (Moder),

René Pierre Yehoume à Waly Diouf Bodian : « Le Sénégal n’a pas besoin de discours de peur »

Les propos récents de Waly Diouf Bodian continuent de provoquer un tollé dans la sphère politique. Jugés «excessifs, inappropriés et dangereux pour la cohésion nationale», ils n’ont pas laissé indifférents les responsables de l’Alliance pour la République (APR).

Parmi eux, René Pierre Yehoume, responsable APR de Dakar Plateau, a vivement réagi. Dans une déclaration ferme, il estime que les paroles de M. Bodian dépassent les limites acceptables pour un responsable public.

« Derrière ces paroles choc, on perçoit plusieurs dérives : une volonté d’intimidation politique, une communication improvisée, un décalage entre les valeurs affichées et la réalité du discours. C’est une parole qui confond autorité et brutalité », a-t-il dénoncé.

Pour lui, cette posture traduit une méconnaissance des limites légales et diplomatiques, mais aussi une tentative de tester l’opinion publique.

René Pierre Yehoume met en garde contre ce type de discours, qu’il juge incohérent avec les principes républicains et les valeurs sénégalaises. « Le Sénégal n’a pas besoin de discours de peur ni d’imitation de la brutalité étrangère. Il a besoin de responsables incarnant la sagesse, la dignité et le dialogue », a-t-il martelé.

Dans le même élan, il appelle la classe politique à tirer les leçons des erreurs du passé. « Les violences et les excès d’hier doivent nous rappeler l’importance du respect, de la mémoire et de l’intelligence politique. C’est cela qui construit une nation stable et respectée », a-t-il poursuivi.

Enfin, René Pierre Yehoume a tenu à souligner le leadership du Président Macky Sall, qu’il présente comme un modèle de responsabilité et de vision. « Le Sénégal mérite des leaders comme le Président Macky Sall : des hommes d’État qui apprennent du passé, agissent avec sagesse et construisent un futur digne pour tous », a-t-il conclu.