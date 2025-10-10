Le Nobel de la paix décerné à la Vénézuélienne Maria Corina Machado

TOPSHOT - (FILES) Venezuelan opposition leader Maria Corina Machado gestures supporters during a protest called by the opposition on the eve of the presidential inauguration, in Caracas on January 9, 2025. Venezuela's opposition leader Maria Corina Machado wins the 2025 Nobel Peace Prize, the Norwegian Nobel Committee announced on October 10, 2025. (Photo by Pedro MATTEY / AFP)

Le prix Nobel de la paix 2025 a été décerné ce vendredi 10 octobre à Oslo à Maria Corina Machado, figure emblématique de l’opposition vénézuélienne. Le comité Nobel norvégien salue son engagement courageux pour une transition pacifique du Venezuela, passé d’un régime démocratique à un État autoritaire en proie à une grave crise humanitaire.

Maria Corina Machado s’est imposée comme une force d’unité au sein d’une opposition longtemps fragmentée, rassemblant les voix autour d’un appel commun à des élections libres et à un gouvernement représentatif. Son ascension fulgurante lors des primaires de l’opposition en octobre 2023, où elle a obtenu plus de 90 % des suffrages, a marqué un tournant. Surnommée la libertadora en hommage à Simon Bolivar, elle incarne désormais l’espoir d’un changement démocratique.

Depuis la réélection contestée du président Nicolás Maduro en juillet 2024, Machado vit dans la clandestinité. Malgré les menaces sur sa vie, elle a choisi de rester au Venezuela, inspirant des millions de citoyens par sa détermination. « Nous n’y sommes pas encore, mais je suis sûre que nous l’emporterons », a-t-elle déclaré avec émotion après l’annonce du prix.

Déjà honorée par le prix Vaclav-Havel du Conseil de l’Europe et le prix Sakharov de l’Union européenne en 2024, Maria Corina Machado voit aujourd’hui son combat reconnu à l’échelle mondiale.

En parallèle, le président américain Donald Trump, qui revendique un rôle dans la résolution de plusieurs conflits, notamment entre Israël et le Hamas, n’a pas été retenu. Malgré ses déclarations affirmant qu’il « mérite » le Nobel, le comité n’a pas pris en compte les événements récents, son approche étant jugée contraire aux idéaux de coopération et de paix portés par Alfred Nobel.

Ce prix Nobel de la paix consacre non seulement le courage individuel de Maria Corina Machado, mais aussi la lutte collective du peuple vénézuélien pour retrouver sa voix et sa dignité démocratique