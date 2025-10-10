Démantèlement d’un réseau de trafic de migrants et de faux visas

La Division nationale de lutte contre le trafic de migrants et pratiques assimilées (DNLT), rattachée à la Direction de la Police aux frontières, a procédé au défèrement de deux individus devant le parquet financier du Pool Judiciaire Financier. Ils sont poursuivis pour association de malfaiteurs, tentative de trafic de migrants, faux, usage de faux et complicité d’escroquerie.

Ces interpellations font suite à une plainte déposée le 7 juillet 2025 par une victime. Selon le plaignant, les mis en cause lui auraient soutiré la somme de quatre millions (4 000 000) FCFA, sous prétexte d’obtenir un visa pour la Bolivie, étape d’un voyage final vers le Brésil.

Le projet de voyage, très complexe, passait par l’Aéroport international Blaise Diagne (AIBD), la Turquie, Bogota, la Bolivie et enfin le Brésil. C’est le faux visa bolivien qui a entraîné l’interpellation de la victime par les autorités marocaines à Casablanca, où elle a été détenue plus d’une semaine avant d’être refoulée vers le Sénégal.

Le plaignant avait initialement versé un million (1 000 000) FCFA via Wave, puis trois millions (3 000 000) FCFA en espèces à un complice à Pikine. Les investigations policières ont rapidement conduit à l’arrestation de cet individu, qui a reconnu avoir agi sur instruction et remis plusieurs passeports.

Les perquisitions ont permis la saisie de huit (8) passeports ordinaires sénégalais, dont sept comportaient des visas boliviens falsifiés, ainsi qu’une décharge de fonds de deux millions cinq cents mille (2 500 000) FCFA.

L’interpellation de ce complice a mené à l’arrestation d’un autre individu, également impliqué dans la distribution de passeports munis de faux visas boliviens, agissant sous les ordres du présumé chef du réseau, identifié comme étant la tête pensante depuis l’étranger.

La Police nationale a indiqué que les recherches se poursuivent activement afin d’interpeller l’ensemble des membres restants de ce réseau criminel transnational.