Eliminatoires Mondial 2026 : Les Lions écrasent Soudan du Sud

À Juba, les Lions du Sénégal ont imposé leur loi en dominant le Soudan du Sud 5-0, un succès qui les rapproche de la qualification pour la Coupe du Monde 2026. Ismaïla Sarr a ouvert le score et signé un doublé, tandis que Sadio Mané, Nicolas Jackson et Cherif Ndiaye ont également inscrit un but chacun.

Le Sénégal a contrôlé la rencontre de bout en bout, montrant maîtrise, rapidité et réalisme devant le but. Cette victoire permet aux Lions de conserver la tête du groupe B avec deux points d’avance sur la RDC, qui a battu le Togo.

Mardi, le Sénégal affrontera la Mauritanie lors de la dernière journée des éliminatoires, avec la possibilité de conclure sa campagne par un nouveau succès et de valider officiellement son billet pour le Mondial 2026.