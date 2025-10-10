Serigne Mbacké Ndiaye pour une révision du Code Électoral

Serigne Mbacké Ndiaye, Président de la CLP et coordonnateur du RAPEL

Pour une révision du Code Électoral

Notre pays vit une situation d’instabilité politique interne que nous avons nous mêmes créée.

En effet lors de la dernière élection présidentielle, de potentiels candidats qui portaient l’espoir de beaucoup de nos compatriotes n’ont pas eu la chance d’y participer. Les plus connus de ceux-là ont été Ousmane SONKO et Karim Wade, mais de ne sont pas les seuls.

Pour élections municipales de 2027, nous risquons de nous retrouver dans la même situation du fait de l’illisibilité de certains candidats potentiels. Parmi eux, je cite le plus connu qui est Barthélemy Dias.

Sur un autre plan, j’aborde la question du découpage électoral pour la désignation de nos représentants à l’Assemblée nationale. Pour me faire comprendre, je donne l’exemple du département de Dakar.

Comment comprendre et accepter qu’une liste qui arrive en tête avec une seule voie remporte les sept (7) sièges. Autrement vous pouvez avoir dix, quinze ou vingt pour-cent des voix et rafler tous les sièges en compétition.

Au vu de tout cela, je propose la révision du code électoral hérité du colonisateur même si certaines dispositions ont fait l’objet d’un consensus en 1992. Cette révision que je préconise réglerait les aspects suivants:

– Une condamnation pour des délits mineurs ne doit plus empêcher d’être candidat à une élection. Les seuls qui peuvent faire perdre l’éligibilité d’un citoyen doivent être le Détournement de derniers publics, le crime de sang, le trafic de drogue, le blanchiment d’argent et le viol.

Il me parait excessif qu’un citoyen condamné pour coups et blessures, homicide involontaire causé par un accident de la circulation, par exemple, ne soit ni électeur ni éligible.

En ce qui concerne le mode d’élection, je ne propose que le scrutin uninominal à deux tours. Je reste sur l’exemple de Dakar pour dire que:

– Plateau élirait un député

– ⁠Medina/Gueule Tapée, un Député ;

– ⁠HLM / Colobane/ Fass, un Député ;

– ⁠Ngor / Yoff/ Ouakam, un Député etc.…

Nous sommes, en général réfractaires aux changements mais ils sont indispensables pour approfondir la Démocratie.

Nos devanciers l’ont réalisé et nous n’avons pas le droit de faire moins qu’eux.

C’est mon humble avis.

Ministre

Serigne Mbacké NDIAYE