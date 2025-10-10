Diaraf Sow salue le tandem Diomaye–Sonko : « Le Sénégal est sur la bonne voie »

Le président national de l’Alliance Démocratique pour une Afrique Émergente/Joowléene (ADAE/J), Me Diaraf Sow, a adressé un message de félicitations appuyé au Président de la République Bassirou Diomaye Faye et à son Premier ministre Ousmane Sonko. Dans une déclaration transmise à la presse, il salue « le travail remarquable » entrepris par les deux dirigeants depuis leur accession au pouvoir, estimant qu’ils incarnent « le renouveau tant attendu du peuple sénégalais ».

« J’exprime, au nom du parti ADAE/J, mes vives félicitations aux autorités exécutives de la République du Sénégal, avec à leurs têtes le tandem Bassirou Diomaye Faye et Ousmane Sonko », écrit Me Sow, qui rappelle que leur élection, portée par 54 % des suffrages, « symbolise un élan populaire sans précédent et une volonté claire de changement ».

Pour le leader de l’ADAE/J, plusieurs motifs de satisfaction se dégagent déjà sous le nouveau régime : la mise à nu de la gestion « catastrophique et calamiteuse » du pays sous l’ancien pouvoir, la moralisation de la vie publique à travers la philosophie du Jubb, Jubbal, Jubbanti, ainsi que le retour à l’ordre, à la sécurité et à la salubrité. Il a, à ce propos, salué la compétence du ministre de l’Intérieur, Me Mouhamadou Bamba Cissé, « rompu à la tâche ».

Me Sow salue également les efforts du gouvernement dans la relance économique et la restauration de la confiance des investisseurs, citant le succès du Forum Invest in Sénégal 2025, qui a réuni 11 772 participants venus de 70 pays et permis d’annoncer 13 200 milliards de FCFA d’investissements pour 51 projets, dépassant largement l’objectif initial de 10 000 milliards.

S’il reconnaît que le nouveau régime a hérité d’une situation économique « complexe mais pas irréversible », marquée par des dettes cachées et de nombreux scandales, il appelle les Sénégalais à « la patience et à la confiance » envers les dirigeants actuels. « Le Sénégal est sur la voie irréversible du développement. Il faut les accompagner et les encourager », a-t-il conclu.