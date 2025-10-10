Aliou Sall, président de l'Association des Maires du Sénégal (AMS) et maire sortant de Guédiawaye

Aliou Sall et son épouse bénéficient d’un retour de parquet : Une caution de 240 millions proposée

Présentés ce vendredi devant le président du collège des juges d’instruction du pool judiciaire financier, l’ancien maire de Guédiawaye, Aliou Sall, et son épouse Aïssata Sall n’ont pas encore été fixés sur leur sort. Le couple a en effet bénéficié d’un retour de parquet, selon des informations rapportées par Seneweb.

Toujours d’après la même source, Aliou Sall et son épouse ont proposé une caution solidaire de 240 millions de FCFA dans l’espoir d’obtenir une liberté provisoire.

La décision finale du juge sur cette offre est attendue lundi prochain.