Indignation après le refus d’inhumation aux cimetières de Mbao

Une vive controverse secoue la commune de Mbao après le refus d’inhumer certains défunts dans les cimetières de Grand Mbao. Des familles endeuillées affirment s’être vu interdire l’accès à ces lieux publics au motif que leurs proches ne seraient pas « originaires du village ».

Le Collectif des «indignés de Keur Mbaye Fall» dénonce ce qu’il qualifie de « scandale d’ostracisme mortuaire inacceptable ». Dans un communiqué rendu public le 9 octobre 2025, il rappelle que le Sénégal est « un État un et indivisible » et qu’aucun citoyen ne peut être privé d’une inhumation « digne et respectueuse » sur le territoire national.

Pour le collectif, cette décision constitue une violation flagrante des droits humains et un danger pour la cohésion sociale. « Laisser prospérer cette injustice ouvrirait la voie à un communautarisme mortifère », alerte le texte.

Les signataires appellent les autorités administratives et politiques de Mbao à revenir sans délai sur cette mesure et à garantir le respect du droit de chaque citoyen à enterrer ses morts dignement.

Ils préviennent qu’en l’absence de réaction, une mobilisation populaire sera organisée pour exiger justice. « La liberté d’inhumer nos morts est un droit fondamental et universel qui ne se négocie pas », conclut le collectif.