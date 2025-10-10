Hydraulique et Assainissement : Un bilan chiffré des opérations de préhivernage 2025

Lors de la conférence de presse gouvernementale « Kàddu » tenue ce vendredi 10 octobre 2025, le ministre de l’Hydraulique et de l’Assainissement a dressé le bilan des opérations menées par son département dans le cadre de la préparation et de la gestion de l’hivernage 2025.

Le ministre a détaillé les actions réalisées : 594 km de canalisations curées, plus de 10 hectares de bassins entretenus, 6,7 millions de m³ d’eau pompée et 210 camions hydrocureurs mobilisés à travers le pays. Il a également évoqué l’installation de 10 stations hydrométriques automatiques dotées d’un système de télétransmission, ainsi qu’un radar météorologique couvrant un rayon de 60 km entre Dakar, Mbour et Thiès.

Concernant la prévention des débordements fluviaux, le ministre a mis en avant la construction de deux bassins de rétention à Kidira (20 000 m³ chacun), le déplacement et l’indemnisation d’une trentaine de places d’affaires, ainsi que la réalisation de huit digues totalisant 15 km, dont 3,5 km de murs de soutènement.

Sur la question des ouvrages de franchissement, il a indiqué que quatre passerelles ont été construites dans plusieurs localités de l’intérieur, notamment à Kaffrine (Dioly Manda, Fanaye), en plus de travaux exécutés à Keur Massar Nord et Sud et à Rufisque.

Toutes ces réalisations, a-t-il précisé, s’inscrivent dans le cadre de la Matrice d’actions prioritaires visant à renforcer la résilience face aux inondations et à améliorer la gestion hydraulique. Le ministre a enfin annoncé que le budget de son département est passé de 2,6 à 6,4 milliards de FCFA, traduisant un engagement accru de l’État pour la protection des populations et des infrastructures.