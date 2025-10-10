Éducation : Guirassy détaille les réformes et réalisations de son département

À l’occasion de la conférence de presse du gouvernement Kàddu, organisée ce vendredi 10 octobre, le ministre de l’Éducation nationale, Moustapha Guirassy, a fait le point sur plusieurs chantiers prioritaires de son ministère : l’enseignement des langues nationales, l’alimentation scolaire, les daaras, et les infrastructures éducatives.

Le ministre s’est réjoui de l’intégration progressive des langues nationales dans le système éducatif. « Huit langues nationales sont aujourd’hui enseignées dans les écoles publiques élémentaires de 12 académies, couvrant ainsi l’ensemble des régions du Sénégal. Deux nouvelles langues, le Balante et le Safi, ont également été introduites », a-t-il précisé. Il a par ailleurs annoncé la généralisation prochaine de l’enseignement de l’anglais dès le préscolaire.

Abordant la question de l’alimentation scolaire, Moustapha Guirassy a souligné les progrès réalisés : « Nous disposons désormais d’une politique nationale d’alimentation scolaire. Il reste à adopter une loi, conformément à la directive du Conseil interministériel, car c’est un enjeu de santé, de performance et de sécurité pour nos enfants. »

Concernant les daaras, le ministre a informé que les travaux des assises nationales sont en cours et que leurs conclusions seront rendues publiques dans les prochains mois.

Sur le plan des infrastructures, Moustapha Guirassy a annoncé l’ouverture de deux nouveaux LYNAQES en moins d’un an, ainsi que le lancement imminent de 46 collèges (CEM) et 46 écoles élémentaires, dont le financement est déjà assuré.

Enfin, il a révélé la tenue prochaine d’un symposium national sur l’enseignement privé, avant la fin de l’année : « Le privé joue un rôle essentiel dans le service public de l’éducation. Il doit être entendu, soutenu et accompagné, conformément à la directive du Premier ministre », a-t-il conclu.