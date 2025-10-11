La «dynastie» Faye-Sall ciblée…la chute judiciaire de l’entourage de Macky

La justice sénégalaise intensifie ses poursuites contre l’entourage de l’ancien président Macky Sall, avec des développements majeurs impliquant son frère et son épouse, ainsi que la libération conditionnelle d’un ancien ministre qui est aussi son beau-frère. Les enquêtes, souvent initiées par des rapports de l’agence anti-corruption, la Centif, se concentrent sur des accusations de blanchiment d’argent, détournement de fonds publics, et flux financiers suspects dans la gestion des affaires publiques.

L’actualité la plus récente concerne Aliou Sall, frère de l’ancien chef d’État, et son épouse, qui ont été placés en garde à vue le jeudi 9 octobre au soir. Cette interpellation fait suite à l’ouverture d’une instruction par le pool judiciaire et financier pour de possibles faits de blanchiment de capitaux, suite à un rapport de la Centif.

Les interrogations de la Centif portent sur des entrées d’argent jugées suspectes qui pourraient être liées au délit de blanchiment de capitaux dans le cadre d’opérations foncières. L’avocat d’Aliou Sall a précisé que les investigations concernent notamment un montant de 240 millions de francs CFA arrivé sur le compte de la société immobilière de l’ancien maire de Guédiawaye, somme sur la provenance de laquelle Aliou Sall a dû se justifier lors de son audition.

Cette vague d’interpellations et de convocations s’inscrit dans une accélération des poursuites judiciaires, le parquet financier ayant reçu une quarantaine de dossiers transmis par la Centif. La une d’un journal d’information titre d’ailleurs « Macky, la chasse ouverte », pointant du doigt « Ses enfants, son frère et son beau-frère dans le viseur de la justice » et l’implication de la famille et de la belle-famille dans la gestion des affaires publiques.

Outre Aliou Sall, plusieurs autres figures de l’entourage proche de l’ancien président sont visées. Amadou Sall, le fils, fait l’objet de plusieurs enquêtes concernant des flux financiers suspects dans des entreprises liées à sa famille. Le patron de presse et conseiller de l’ancien président, Madiambal Diagne, est également recherché sous le coup d’un mandat d’arrêt international dans une affaire de rétrocommission estimée à plus de 32 millions d’euros.

Parallèlement à ces développements, l’ancien ministre du Développement communautaire, Mansour Faye, a recouvré la liberté après plusieurs mois de détention provisoire. Il a été libéré sous contrôle judiciaire, mettant temporairement fin à son incarcération débutée le 26 mai 2025.

Mansour Faye, beau-frère de Macky Sall, est poursuivi pour des charges lourdes incluant détournement de fonds publics, corruption, blanchiment d’argent, et prise illégale d’intérêts, au cœur d’une affaire de commande de riz supposément surévaluée à hauteur de 2,749 milliards de francs CFA dans le cadre des fonds d’aide alimentaire Covid-19.

L’ex-ministre a constamment nié les accusations, contestant notamment les conclusions du vérificateur qui reposaient, selon lui, sur un arrêté de 2013 devenu caduc en 2020. Il a également affirmé n’avoir jamais été convoqué ni entendu par l’OFNAC ou une autre institution compétente avant son inculpation, bien qu’il ait comparu devant la Haute Cour de justice le 15 septembre pour être interrogé sur les fonds Covid-19.

Malgré sa libération, le dossier de Mansour Faye n’est pas clos. Il demeure soumis à plusieurs obligations judiciaires strictes, dont l’interdiction de quitter le territoire sans autorisation et l’obligation de se présenter régulièrement devant le juge, indiquant que l’enquête et la procédure judiciaire se poursuivent activement. La famille de Macky Sall vit des moments troubles alors que la justice ne cesse de resserrer son étau sur ses proches et anciens collaborateurs.

Même si Macky Sall n’est pas encore la cible directe de ses enquêtes, son entourage en paie le prix fort. Cette «traque», remet le débat sur l’implication de la famille dans les affaires de la cité. De quoi pousser tout un chacun à se mettre en tête qu’il rendra compte de sa gestion tôt ou tard !

Niakaar Ngom pour xibaaru.sn