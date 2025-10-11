Elle ouvre à un inconnu, il laviole et la tue…il est exécuté 24 ans plus tard

Les faits s’étaient déroulés le 11 juillet 2001 dans une maison de Dale, dans l’Indiana (Etats-Unis).

Stacy Payne, 15 ans, se trouvait seule avec sa soeur au domicile familial lorsqu’un inconnu avait frappé à la porte d’entrée.

Cet homme avait prétexté chercher un animal de compagnie.

L’adolescente avait ouvert sans se méfier. L’homme de 29 ans avait alors ligoté la jeune fille et l’avait violée puis tuée.

La sœur de Stacy, alerté par les cris, s’était réfugiée à l’étage et avait composé le 911.

Roy Ward avait été condamné à la peine capitale en 2002. Il a été exécuté à l’âge de 53 ans par injection létale ce vendredi matin dans le pénitencier d’État de Michigan City.

Source : F D