Escroquerie au visa : Un individu déféré par la DNLT

La Division nationale de lutte contre le trafic de migrants et pratiques assimilées (DNLT), relevant de la Direction de la Police aux frontières, a déféré ce 6 octobre 2025 un individu devant le procureur de la République près le Tribunal de Grande Instance Hors Classe de Dakar pour escroquerie au visa.

Cette procédure fait suite à une plainte déposée par une victime qui accuse le mis en cause de lui avoir soutiré 2 500 000 FCFA en échange de la promesse d’un visa pour les États-Unis.

Les investigations menées par la DNLT ont permis d’établir que le suspect se trouvait potentiellement sur le territoire américain. Une demande de recherches aux frontières a alors été émise afin de localiser et interpeller l’individu.

Le dispositif a porté ses fruits : le 3 octobre 2025, le mis en cause a été arrêté par le Commissariat spécial de Karang, alors qu’il tentait de regagner le Sénégal en provenance des États-Unis, via la Gambie.

Lors de son audition, le suspect a reconnu avoir perçu la somme en question pour “organiser le voyage” du plaignant, tout en niant avoir promis un visa. Il a affirmé n’avoir offert qu’une simple lettre d’invitation, une version que les enquêteurs ont jugée peu crédible.

Au terme de l’enquête, l’individu a été formellement déféré pour répondre des charges d’escroquerie au visa.