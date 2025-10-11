Santé mentale : Ansoumana Dione dénonce l’absence de célébration officielle de la Journée mondiale

Le président de l’Association Sénégalaise pour le Suivi et l’Assistance aux Malades Mentaux (ASSAMM), Ansoumana Dione, monte au créneau. Dans une déclaration rendue publique ce vendredi, il fustige le silence du gouvernement sénégalais à l’occasion de la Journée mondiale de la santé mentale, célébrée chaque 10 octobre à travers le monde.

Selon lui, le régime du Président Bassirou Diomaye Faye et de son Premier ministre Ousmane Sonko « est incapable de célébrer cette journée pourtant essentielle ». M. Dione déplore notamment que le ministère de la Santé et de l’Hygiène publique n’ait convoqué aucune réunion préparatoire en vue d’une commémoration officielle.

Le thème choisi cette année par l’Organisation mondiale de la Santé (OMS) — « Accès aux services : la santé mentale dans les situations de catastrophe et d’urgence » — aurait pourtant pu, selon lui, permettre au Sénégal de réfléchir sur les nombreux défis liés à la prise en charge des personnes souffrant de troubles mentaux, notamment dans les contextes de crises sociales et économiques.

« Tout le monde a vu le Président Bassirou Diomaye Faye et le Premier ministre Ousmane Sonko présider, respectivement, la Journée de l’Élevage et la Journée de l’Arbre. Par respect pour les citoyens victimes de troubles mentaux, celle de la santé mentale méritait autant d’attention », a martelé Ansoumana Dione.

Le président de l’ASSAMM exige la convocation immédiate d’une réunion préparatoire sous la présidence du chef de l’État, afin qu’une célébration nationale soit organisée dans le courant du mois d’octobre, mois traditionnellement consacré à la santé mentale.

Il invite enfin le ministre de la Santé, Ibrahima Sy, à prendre toutes les dispositions nécessaires pour faire de cette commémoration un moment d’engagement fort en faveur des malades mentaux, « souvent oubliés et marginalisés ».