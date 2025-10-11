And Gueusseum dénonce les lenteurs et inégalités dans les salaires des agents de santé

L’Alliance des Syndicats Autonomes de la Santé (ASAS) And Gueusseum monte au créneau pour dénoncer les retards et les disparités dans la mise en œuvre du décret n°2025-1618 portant application de l’article 29 de la loi n°2011-08 du 30 mars 2011.

Dans un communiqué rendu public, le syndicat salue la signature de ce texte, qui accorde enfin aux fonctionnaires des collectivités territoriales le bénéfice des augmentations salariales du 10 mai 2022, au même titre que leurs homologues de la Fonction publique d’État.

Cependant, il regrette le retard dans son application, dénonçant « un manque de diligence » dans le recensement des agents par les maires et présidents de conseils départementaux, alors que 60 milliards de fonds de dotation ont déjà été mobilisés.

And Gueusseum s’interroge également sur la date de prise d’effet fixée à mai 2025 pour des augmentations « acquises depuis mai 2022 ». Le syndicat exige la reconnaissance du passif social, estimant que sa non-prise en compte est une « violation manifeste de la loi et une atteinte à l’équité » entre agents relevant du même État.

Le Directoire fustige aussi l’exclusion du syndicat des discussions menées par le ministre des Collectivités territoriales autour de sa propre plateforme revendicative. Il pointe du doigt les « autres syndicalistes comptables des privations d’indemnités et du passif social des agents ».

Dans le même élan, And Gueusseum dénonce la situation des contractuels du ministère de la Santé et des Établissements publics de santé (EPS), qui restent dans l’attente de la régularisation de leurs statuts et de leurs salaires.

« Charité bien ordonnée devrait commencer par soi-même », ironise le communiqué, fustigeant une discrimination persistante malgré les engagements pris par les autorités.

Le syndicat exige l’octroi immédiat de l’indemnité de logement à ces catégories de travailleurs, conformément aux engagements pris dans la Loi de finances rectificative 2025, et appelle à des mesures urgentes et pérennes pour mettre fin à cette inégalité.

And Gueusseum se félicite néanmoins du paiement effectif des salaires des contractuels de BUFFET et des agents de l’ARP, tout en exhortant le gouvernement à garantir une régularité durable et une véritable équité dans le traitement des personnels.

L’organisation syndicale appelle à la remobilisation de ses membres pour défendre leurs droits et à une vigilance accrue dans la gestion des listes des 16 000 agents annoncés par le ministre des Collectivités territoriales. Elle exige enfin la régularisation sans délai des contractuels du ministère de la Santé et des EPS, afin que justice soit rendue à ces acteurs essentiels du système sanitaire national.