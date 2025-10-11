Journée mondiale contre la peine de mort : l’ACAT Sénégal plaide pour une justice sans peine capitale

À l’occasion de la 23ᵉ Journée mondiale contre la peine de mort, l’Action des Chrétiens pour l’Abolition de la Torture (ACAT Sénégal) a réaffirmé son opposition ferme et inconditionnelle à la peine capitale, qu’elle qualifie de « symbole d’une justice dépassée » et « d’atteinte grave à la dignité humaine ».

Dans un communiqué publié ce vendredi, l’organisation rappelle que la peine de mort n’a jamais prouvé son efficacité en matière de dissuasion et qu’elle reste incompatible avec les principes fondamentaux des droits humains.

Forte de plus de trente ans d’engagement pour la prévention de la torture et la promotion des droits de la personne, l’ACAT Sénégal, membre de la Fédération internationale des ACAT (FIACAT), s’inscrit dans un mouvement mondial en faveur d’une justice respectueuse de la vie.

L’organisation appelle les autorités sénégalaises à franchir une nouvelle étape historique en ratifiant le Deuxième Protocole facultatif se rapportant au Pacte international relatif aux droits civils et politiques, un instrument juridique qui interdit formellement la peine de mort. Cette ratification, selon l’ACAT, constituerait « un signal fort et exemplaire pour le continent africain » et consoliderait la position du Sénégal comme modèle d’engagement humaniste.

Le communiqué fait également écho aux observations préliminaires de la Rapporteuse spéciale des Nations Unies sur la torture, Dr. Alice Jill Edwards, à l’issue de sa visite officielle en février 2025. Celle-ci avait souligné des défis persistants dans le système carcéral sénégalais : surpopulation, conditions de détention difficiles et nécessité de renforcer les mécanismes de prévention de la torture.

Pour l’ACAT Sénégal, affronter ces enjeux « avec courage, transparence et détermination » serait une avancée décisive vers une justice pleinement humaine et conforme aux engagements internationaux du pays.

En cette Journée mondiale, l’organisation rend hommage à tous les acteurs, institutions et citoyens qui militent au Sénégal et dans le monde pour l’abolition totale de la peine capitale.

« Parce que toute vie humaine est inaliénable, nous continuerons de proclamer : non à la peine de mort, oui à la justice et à la vie », conclut le communiqué de l’ACAT Sénégal.