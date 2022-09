Aliou Sow nommé ministre de la Culture…l’Omart rassuré

Le Professeur Aliou SOW Nouveau Ministre de la Culture et du patrimoine historique félicité par l’Omart Sénégal.

Communiqué Omart Sénégal

L’Observatoire de la musique et des arts du sénégal (Omart Sénégal) se dit rassuré des changements intervenus à la tête du département de la culture avec la nomination du professeur Aliou SOW Nouveau Ministre de la Culture et du patrimoine historique.

Le président de l’omart sénégal Abdoulaye Mamadou Guissé et Idrissa Diop musicien international Président du conseil scientifique Omart Sénégal saluent au nom de l’organisation internationale la décision lucide, et porteuse d’espoirs avec l’arrivée du professeur Aliou SOW comme Ministre.

L’Observatoire de la musique et des arts du sénégal ( Omart Sénégal ) encourage son Excellence le président Macky sall dans sa volonté manifeste d’aller vers des solutions définitives porteuses de croissance et de plus value.