Alioune Badara Ly : « Sonko est l’unique responsable de ses déboires »

Ousmane Sonko ne sera pas dans les starting-blocks pour Présidentielle de février 2024. Le verdict en appel qui l’opposait au ministre Mambaye Niang au sujet de l’affaire PRODAC , est passé par-là, ce lundi 08 mai 2023. Réagissant à cette décision de justice, le maire de Koungheul, Alioune Badara Ly, est d’avis que le leader du Pastef est l’unique responsable de ses déboires.

« Le droit a été dit et bien dit. Ousmane Sonko a montré à la face du monde, jour après jour, qu’il est inapte et immature pour diriger un pays. Nous en voulons pour preuve: ses démêlées avec Dame Justice (dossier Adji Raby Sarr, affaire PRODAC avec Mambaye Niang) mais, surtout, son incapacité à faire un raisonnement plausible, conciliant et dépourvu de haine pour semer les germes d’un Sénégal prospère et stable », a-t-il déclaré sur Senego.

Selon le Directeur des Paysages Urbains et des Espaces Publics, « Ousmane Sonko s’est lui-même fourré le doigt dans le nez en bravant l’interdit en allant dans un salon de massage. S’il prend une illigibilité, aujourd’hui, il n’a qu’à s’en prendre à lui-même au lieu d’en vouloir à l’Etat. Il est le seul et l’unique responsable de ses propres déboires judiciaires ».

Et l’édile de la capitale du Bambouck de demander à l’Etat de rester debout et fort afin de faire face à tout fauteur de trouble.