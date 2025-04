Alioune Ndao : «La loi d’amnistie de Macky Sall est bourrée de pièges»

«La loi d’amnistie de Macky Sall est bourrée de pièges », a déclaré le député et ancien procureur près la CREI, Alioune Ndao, à l’hémicycle, ce mercredi 2 avril. Selon lui, l’objectif de Macky Sall, à travers cette loi d’amnistie générale, c’était d’assurer ses arrières et de mettre son régime et ses proches hors de poursuites.

« Il savait qu’on aurait ce genre de polémique, si on décide de modifier sa loi », argue le magistrat à la retraite qui salue, dans la foulée, « le député Amadou Ba pour avoir eu le courage de proposer une loi interprétative afin de délimiter le champ d’application de la loi d’amnistie. »

« On ne peut pas amnistier tous les faits, qu’ils soient criminels ou correctionnels. Ce n’est pas possible et c’est ce que le régime de Macky Sall a fait », analyse-t-il.

Le parlementaire a profité de son temps de parole pour battre en brèche les arguments de ceux qui s’opposent à cette proposition, pointant le ciblage des forces de défense et de sécurité (FDS). « Ceux qui disent que ce sont les FDS qui sont visées ont tout faux. Ce sont les commanditaires qui sont visés en premier lieu. Commençant par le président de la République [Macky Sall], le ministre de l’Intérieur [son ancien substitut Antoine Diome], le ministre des Forces armées [Sidiki Kaba]… Tous ceux qui ont donné des instructions pour tirer sur les populations », précise Alioune Ndao.