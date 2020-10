Alioune Sarr attaqué…L’AFP de Thiès recadre sévèrement un membre de l’APR

Alioune SARR : Le pari de l’action

« Mentez, calomniez, il en restera toujours quelque chose » !

La démocratisation de l’accès aux technologies de l’information et de la communication marque un tournant important dans l’évolution de nos sociétés. Même si elles ont fait du bien au développement de nos sociétés, elle nous expose davantage à la manipulation, la désinformation et met en lumière toute sorte de manœuvre de petites et très petites personnes.

En sommes, elles ont libéré la parole d’une bande de charlatans politiques « qui, avant, ne parlaient qu’au bar, après un verre de vin et ne causaient aucun tort à la collectivité. On les faisait taire tout de suite alors qu’aujourd’hui ils ont le même droit de parole qu’un prix Nobel. C’est l’invasion des imbéciles. » Comme le souligne de manière pertinente l’écrivain et philosophe italien Umberto Eco 1932-2016).

Cette légion de manipulateurs, menteurs, colporteurs et médisants a pensé pouvoir ternir l’image du poli et correct ministre Alioune SARR.

Peine perdue !

Le Ministre Alioune SARR a choisi de soutenir le Président Macky SALL par l’action. Les résultats engrangés dans les différentes structures publiques qu’il a eu à piloter le démontrent à suffisance.

Aujourd’hui Ministre du Tourisme et des Transports aériens, il est en train de réussir une prouesse incommensurable.

En effet, malgré les conséquences néfastes de la pandémie de la Covid 19, avec un arrêt total des activités dans ces deux secteurs, sous l’impulsion du Président Macky SALL, notre pays a réussi la prouesse de sauver l’essentiel de l’infrastructure touristique et aéroportuaire en sauvegardant les outils de production et préservant les milliers d’emplois menacés, par un plan de résilience conduit d’une main de maitre par l’efficace et le discret Ministre Alioune SARR.

Sur le secteur des transport aérien, l’exploit de la gestion de la résilience coule de source.

D’ailleurs, la réunion du conseil des ministre du Mercredi 09 Septembre 2020 a fait état de félicitations adressées au Ministère du Tourisme et des Transports aériens, dirigé par Alioune SARR dans la gestion de la résilience dans le secteur des transports aériens.

Un tour d’horizon de la situation des transports aériens dans le monde permet de comprendre et de mesurer à sa juste valeurs les efforts du Sénégal dans le secteur à travers le Programme de Résilience Economique et Sociale : chute brutale de 80% du trafic aérien mondial, 95% des compagnies du continent africain ont cessé toute activité, Aux états Unis , la compagnie aérienne American Airlines pourrait licencier 17.500 employés, au Brésil, le constructeur d’avions Embraer a annoncé le licenciement de 2500 travailleurs, en Asie le groupement Singapore Airlines, SilkAir et Scoot va supprimer 20% de ses emplois…

En Afrique les pertes d’emplois pourraient augmenter jusqu’à 3, 5 millions soit plus de la moitié des emplois du secteur aérien.

Dans le secteur hôtelier et touristique, avec une ingéniosité remarquable, le Ministre Alioune SARR et ses services ont pu agir directement sur plus de 2500 entreprises de toute la chaine de valeur du tourisme. Une intervention qui a permis au final de préserver les 75 000 emplois directs et les 100 000 indirects qui étaient menacés, et empêcher la faillite de certaines structures.

Toutes ces actions qui honorent et traduisent la clairvoyance de son excellence Macky SALL, portent l’empreinte d’un homme vertueux, très dynamique, pragmatique dans son travail, discret dans ses actions sociales et innovateur dans ses idées.

Un compagnon fidèle au Président Moustapha NIASSE, un bâtisseur infatigable pour le succès de la seconde alternance aux cotés du Président de la République son Excellence Macky SALL. Alioune séduit par sa rigueur, charme par son efficacité et inspire de part le socle de valeurs qui fonde son engagement.

En définitive, ce ne sont pas les louvoiements d’une bande de charlatans politiques qui ont fait de la manipulation et de l’arrogance leur crédo, qui vont divertir et éloigner ce travailleur fidèle et loyale de son objectif de contribuer aux côtés du Président Macky SALL et du Président Moustapha NIASSE au développement socio-économique du Sénégal.

Abdoulaye BA

AFP Thiès