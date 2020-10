Djibril War disqualifie Sonko et ses documents mensongers

Après la conférence de presse de Sonko sur l’affaire Terme Sud opposant 79 familles à l’Armée, Djibril War de l’APR, Coordonnateur du Regroupement pour le Sursaut Citoyen et Républicain a apporté des éléments de réponse…

Qui guérira notre « Don Qui Chiotte » de la Petomania ?Par Me Djibril War*

Confondu par les audio, l’illusionniste Sonko nous a encore sorti de son chapeau , non pas un pigeon blanc , mais un merle noir plombé parce que mouillé en guise de mobile de cette fameuse audience avec le ministre Mansour Faye : « le redressement fiscal de la société du Président Macky. ».

La question est la suivante : L ‘inspecteur des impôts d’alors Ousmane Sonko pouvait il légalement, au regard de la Loi num 61-33 du 15 juin 1961 relative au Statut Général des Fonctionnaires, du Décret num 77 – 882 du 15 juin 1977 portant Statut Particulier du Cadre des Fonctionnaires des Impôts et des Domaines, du Code de Déontologie des Agents de la Direction Générale des Impôts et Domaines l’’inspecteur des impôts à l’époque des faits pouvait il légalement se déplacer vers un tiers pour lui demander de l’aider à rencontrer le contribuable et révéler publiquement la situation fiscale du contribuable ?

La réponse est non. En effet , au regard de l’article 3 du Code de déontologie , l’agent des impôts est tenu par l’obligation de servir dans le respect des relations hiérarchiques. Ainsi , il doit également respecter la voie hiérarchique pour formuler des requêtes, des demandes d’audience.

Selon l’article 5 du Code de Déontologie, l’agent des impôts est aussi tenu par l’obligation d’observer le secret professionnel .

Ainsi il lui est interdit de divulguer ou de laisser connaître sauf nécessité de service, tout document, fait ou information qu’il détient à l ‘occasion de l’exercice de ses fonctions.

C’est le cas de photocopier des avis d’imposition ou d’ autres pièces d’un dossier fiscal pour les utiliser à des fins étrangères au service ; révéler à un tiers des informations concernant la situation fiscale d’un tiers; communiquer des numéros de comptes bancaires ou des niveaux de salaires à des tiers non habilités, divulguer des statistiques, de nuire à l’Etat et ses Institutions, compromettre l’action des pouvoirs publics , divulguer des informations jugées sensibles ou de nature à jeter le discrédit sur les institutions.

En ayant épuisé tous ces manquements qui lui avaient valu sa révocation de l’Administration , la sanction la plus infâme, s’identifiant en un bannissement, l’on s’étonne que cette personne (Sonko) puisse légalement et moralement prétendre ou exercer des fonctions électives .

« Toute violation du secret professionnel entraîne à l’encontre de l’agent fautif non seulement des sanctions pénales mais également disciplinaires » . Notre homme (Sonko), peureux devant l’Eternel voulait il lors de l’audience souhaitée avec le Président Macky Sall, s’assurer son salut , en monnayant sa liberté contre déballage de secrets détenus en bon repenti, pour sacrifier son ancien collègue et bienfaiteur dont il était l’entremetteur et le courtier qui était entre les mains de la CREI ?

Maintenant voulant voler la vedette au maire Barthelemy Diaz qui a accueilli les pauvres déguerpis du Sud Term, mu par son narcissisme et sa jalousie viscéraux qui l’avaient opposé à son ami Bougane lors des inondations, Sonko s’en prend maintenant aux Forces Armées en brandissant des documents mensongers pour gagner leur estime et leurs voix .

Ce samaritain et ses comparses, immatures politiques auraient bien pu joindre l’acte à la parole, en mettant à la disposition de ces malheureux les dizaines d’immeubles R+ 4 immatriculés sous des prête noms , nichés à Ouakam, la VDN, la Foire , les Almadies. En quoi ces gens devraient ils les pourfendeurs du « Système »?

Me Djibril war

Coordonnateur du Regroupement pour le Sursaut Citoyen et Républicain