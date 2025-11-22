Alioune Tine : «Il faut arrêter d’attaquer Diomaye…»

Entre Pastef et le Président Diomaye Faye, c’est toujours le désamour. Alioune Tine, le leader de Afrikajom center, veut que les attaques cessent contre le chef de l’Etat. «Il faut arrêter d’attaquer Diomaye», a-t-il plaqué sur son compte Twitter. Pour lui, le chef de l’Etat «a vraiment tout donné à Pastef, ministères, Dg et PCA».

En réponse aux critiques contre le Président de la République, M. Tine explique que dans les pays démocratiques, le chef de l’Etat est soutenu par la mouvance présidentielle, à commencer par son Premier ministre. Et au Sénégal, c’est Pastef qui assure le leadership de la mouvance présidentielle.

«Il faut désormais savoir jouer avec le temps. Sinon c’est Pastef contre Pastef, c’est contre-productif. C’est négatif et ça pourrait être catastrophique pour le pays qui vit un déclin sur tous les plans, en ce moment», avertit-il dans ses propos repris par Seneweb.