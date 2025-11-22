L’UMS dénonce une « action isolée » de Me Moussa Bocar Thiam visant le magistrat Idrissa Diarra

L’Union des Magistrats Sénégalais (UMS) a vivement réagi, ce vendredi 21 novembre, à l’initiative de l’avocat Me Moussa Bocar Thiam, qui a saisi l’Inspection générale de l’Administration de la Justice (IGAJ) d’une lettre-plainte contre le magistrat Idrissa Diarra, président du Collège des juges d’instruction du Pool judiciaire financier. Cette démarche intervient dans le cadre du dossier impliquant Mouhamadou Ngom, dit Farba, et plusieurs autres mis en cause.

Dans un communiqué officiel, l’UMS indique qu’après vérification, M. Ngom lui-même « n’a jamais été consulté » au sujet de cette plainte. L’organisation précise également que « le collectif d’avocats assurant sa défense n’a, à aucun moment, été associé à cette initiative ».

L’Union des magistrats qualifie cette démarche d’« action isolée, dénuée de toute base procédurale et manifestement inspirée par un dessein inavoué ». Selon l’UMS, la lettre-plainte constitue une « tentative inacceptable de jeter le discrédit sur un magistrat unanimement reconnu pour son sérieux, sa compétence et sa rigueur professionnelle ».

Le communiqué reproche par ailleurs à Me Moussa Bocar Thiam d’avoir « sciemment violé les règles de procédure » ainsi que les principes d’éthique et de déontologie propres à la profession d’avocat. L’UMS s’insurge également contre la « diffusion massive » de cette lettre dans la presse, estimant que cette publication, « sans fondement et en dehors de tout cadre légal », aggrave la « forfaiture ».

Condamnant fermement un « comportement préjudiciable à l’honneur du magistrat visé » et à la « crédibilité de l’institution judiciaire », l’Union des Magistrats Sénégalais annonce qu’elle engagera dans les plus brefs délais toutes les démarches nécessaires pour que cet « acte irresponsable » fasse l’objet de sanctions « exemplaires », conformément aux textes en vigueur.