Mame Makhtar Guèye engagé dans une médiation entre Diomaye et Sonko

Le vice-président de l’ONG islamique Jamra, Mame Makhtar Guèye, s’est lancé dans une démarche de conciliation visant à apaiser les tensions politiques qui agitent actuellement les plus hautes sphères de l’État.

Ce vendredi 21 novembre 2025, il a été reçu par Aminata Touré, superviseur général de la coalition « Diomaye Président ». Selon lui, cette rencontre s’inscrit dans un effort plus large de médiation entre le Président Bassirou Diomaye Faye et son Premier ministre, Ousmane Sonko.

Mame Makhtar Guèye affirme avoir également approché l’entourage du chef du gouvernement, notamment le responsable politique Malick Gackou, afin de préparer une rencontre directe avec Ousmane Sonko, leader de PASTEF–Les Patriotes.

Cette initiative vise, selon ses propos, à favoriser un dialogue constructif et à prévenir toute escalade politique préjudiciable à la stabilité du pays.