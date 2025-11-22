Gestion des cantines de la LONASE : Alioune Ndoye porte plainte contre Toussaint Manga

Le différend opposant Alioune Ndoye, maire de Dakar-Plateau, à Toussaint Manga a quitté les réseaux sociaux pour entrer dans l’arène judiciaire. L’édile a déposé plainte, mardi 18 novembre 2025, contre le cadre politique pour « diffamation et diffusion de fausses nouvelles », selon les termes repris dans le document transmis au parquet. Alioune Ndoye reproche à Toussaint Manga d’avoir publié sur Facebook un article qu’il juge « gravement attentatoire à son honneur et à sa considération ».

Le contentieux trouve son origine dans la gestion des cantines de la LONASE. Alioune Ndoye explique que la commune est redevable de redevances pour chaque cantine et qu’un travail d’assainissement a été engagé avec la LONASE depuis plusieurs semaines. Une démarche que Toussaint Manga aurait, selon lui, dénaturée à travers des accusations publiques portant sur l’occupation du domaine public.

Une sommation interpellative datée du 10 novembre 2025 a été adressée à Toussaint Manga, exigeant qu’il apporte la preuve de ses allégations. Le maire lui reproche notamment d’avoir utilisé le nom de sa fille dans une publication ainsi que d’avoir affirmé, sans fondement, que la commune de Dakar-Plateau se serait opposée à toute régularisation. « Aucune réponse n’a été fournie », souligne la plainte.

De son côté, Toussaint Manga a répondu sur les réseaux sociaux en indiquant que « la LONASE rappelle que les échanges sur les réseaux sociaux ne sauraient remplacer les communications officielles ». Une position qui, d’après la municipalité, confirme l’absence d’éléments matériels venant étayer ses propos.

La mairie estime que « ces publications portent atteinte à l’image de la collectivité et nuisent à la compréhension des démarches administratives engagées entre la LONASE et la commune. » Elle dit attendre des autorités judiciaires qu’elles tirent toutes les conséquences des faits dénoncés, indique L’Observateur repris par Pressafrik.