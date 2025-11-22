Kolda : Un jeune retrouvé mort dans la forêt

Kolda est sous le choc après la découverte, ce vendredi 21 novembre, du corps sans vie de Boris Diedhiou, jeune employé de la Caritas locale porté disparu depuis plusieurs jours. Sa dépouille, en état de décomposition avancée, a été retrouvée dans une zone forestière, à proximité de son fusil de chasse, selon une source contactée par le correspondant local de PressAfrik.

Selon ses proches, Boris avait quitté son domicile en début de semaine pour une partie de chasse. Mais il n’avait plus donné aucun signe de vie, plongeant sa famille dans l’inquiétude. Les Forces de défense et de sécurité (FDS), mobilisées pour les recherches, n’étaient jusque-là pas parvenues à le retrouver.

Ce n’est que ce vendredi que son corps a été localisé au cœur de la forêt. En raison de l’état avancé de putréfaction, les autorités ont ordonné une inhumation immédiate sur place, conformément aux règles sanitaires en vigueur.

Cette disparition tragique a bouleversé la communauté de Kolda et les équipes de Caritas, où Boris était apprécié pour son engagement. Une enquête a été ouverte pour déterminer les circonstances exactes du drame.