Alioune Tine répond à Abdou Karim Fofana : « Moi…je ne suis pas neutre »

Devant le Jury du dimanche, le porte-parole du gouvernement, Abdou Karim Fofana, avait fustigé la posture de la société civile. Lui portant la réplique sur le même plateau, ce dimanche 9 avril, le fondateur du think tank Afrikajom center, Alioune Tine dit être “dans son rôle critique.”

“Moi Alioune Tine, je ne suis pas neutre. Je suis contre l’injustice. S’il y a de l’injustice, je dénonce. Si je suis neutre par rapport à l’injustice, je me dis que c’est de la fumisterie. C’est mon Adn. Je viens, j’en parle parce que cela peut être entendu”, a-t-il martelé.

Avant d’enfoncer le clou : “eux quand ils étaient dans une situation faible où on essayait d’empêcher Macky Sall d’être candidat, (et) où il a été lui aussi convoqué à la police, est-ce qu’ils se rappellent de ce que j’avais dit ? Quand Macky Sall était dans des difficultés, j’étais beaucoup plus proche de lui que la plupart des gens qui sont autour de lui et qui parlent (aujourd’hui).” “On est dans une situation de gouvernance d’allégeance. Toutes les voix discordantes, on essaie, aujourd’hui, de les diaboliser”, s’est-il indigné sur Emedia.

Une soumission qu’il refuse de faire envers qui que ce soit. “Je ne ferai jamais allégeance à qui que ce soit”, a-t-il asséné.

Pour finir, a-t-il précisé : “Nous sommes là pour dire et rappeler à l’État ses obligations internationales en matière de droit de l’homme. Nous sommes là, quand la répression est là, pour dire, il faut dialoguer. Nous travaillons pour que les gens s’assoient et dialoguent. On l’a toujours fait”.