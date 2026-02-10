Alpha Thiam sur la tournée du président : « Dans le Sénégal oriental, la République a repris toute sa place »

La tournée économique du Président de la République, Son Excellence Bassirou Diomaye Faye, dans les régions de Tambacounda et de Kédougou marque un tournant politique et stratégique majeur dans la conduite de l’action publique. Pour Alpha Thiam, cette séquence présidentielle consacre le retour d’un État présent, à l’écoute et résolument engagé dans la transformation structurelle des territoires.

Selon lui, cette tournée dépasse le cadre protocolaire pour s’inscrire dans une démarche républicaine assumée, fondée sur la proximité, l’écoute des populations et la recherche de solutions concrètes aux défis économiques et sociaux du Sénégal oriental. « Le Président Bassirou Diomaye Faye a montré que le développement ne se décrète pas depuis Dakar, mais se construit sur le terrain, avec les populations », souligne-t-il.

À Tambacounda, l’accueil populaire réservé au Chef de l’État a été révélateur de cette nouvelle relation entre la République et les citoyens. Les populations ont découvert un Président marqué par l’humilité, la sérénité, le calme et une écoute empathique, incarnant pleinement son rôle de Père de la Nation. Cette posture, estime Alpha Thiam, restaure la confiance et redonne tout son sens à l’action publique.

Sur le fond, la tournée s’est distinguée par sa cohérence et sa densité. Formation professionnelle, emploi des jeunes, désenclavement, connectivité numérique, accès aux services essentiels et sécurité ont été abordés dans une approche globale, traduisant une vision intégrée du développement territorial. « Le Sénégal oriental n’est plus en marge ; il devient un espace stratégique du projet national », affirme Alpha Thiam.

Cette dynamique s’inscrit pleinement dans la Vision Sénégal 2050 et l’Agenda national de transformation, qui positionnent le pôle territoire Sud comme un levier central de souveraineté productive et de création d’emplois durables. Dans ce cadre, l’ADEPME a joué un rôle structurant lors de la tournée, en assumant son leadership institutionnel en tant que bras technique de l’État pour la transformation et la compétitivité des PME.

Présente sur le terrain aux côtés des entrepreneurs, des jeunes et des femmes, l’ADEPME a assuré un relai opérationnel entre la vision stratégique des autorités et les réalités économiques locales. Son action a permis de poser les bases de programmes d’accompagnement territorialisés, axés sur la formalisation des entreprises, la structuration des chaînes de valeur agro-sylvo-pastorales et la valorisation des productions locales.

À l’horizon 2050, Tambacounda et Kédougou ont vocation à devenir des hubs régionaux de transformation agro-industrielle, d’entrepreneuriat territorial et d’innovation inclusive. Une ambition à laquelle l’ADEPME entend contribuer activement, en facilitant l’accès aux équipements, aux financements, à la certification et aux marchés, tout en soutenant l’entrepreneuriat des jeunes et des femmes.

Pour Alpha Thiam, le message final de cette tournée est sans équivoque : « Le développement durable du Sénégal repose sur un équilibre maîtrisé entre sécurité, cohésion sociale, équité territoriale et investissement dans le capital humain. C’est cette vision, incarnée sur le terrain par le Président de la République, qui trace la voie d’un Sénégal souverain, productif et équitable. »