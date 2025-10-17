Altercation tendue devant le Palais : Un conseiller au cœur de la polémique

Depuis ce matin, une vive polémique secoue les réseaux sociaux à propos d’un conseiller spécial du chef de l’État, impliqué dans une altercation avec des policiers devant le Palais de la République.

Selon des informations exclusives obtenues par iGFM, l’incident se serait produit jeudi, aux alentours de 17h30, entre la Maison militaire et le Palais présidentiel — une zone considérée comme l’une des plus sécurisées du pays.

D’après des sources policières citées par le média, le conseiller se serait présenté à pied, valises à la main, avant de tenter d’emprunter une voie strictement interdite aux piétons. Les agents du Groupement Mobile d’Intervention (GMI) en poste lui auraient alors signifié l’interdiction et demandé de décliner son identité, ce qu’il aurait refusé de faire, provoquant un échange tendu avec les policiers.

Un motard du ministère de la Justice serait ensuite intervenu pour tenter d’apaiser la situation. Mais son intervention aurait dégénéré en une vive empoignade, sous les yeux stupéfaits des forces de l’ordre.

Alerté, un commandant de police aurait tenté de joindre le conseiller par téléphone afin de calmer les esprits, mais la conversation aurait été brève et peu cordiale. Ce n’est qu’après vérification auprès des gendarmes en faction que les policiers auraient pu confirmer son identité.

Selon plusieurs agents, ce ne serait pas la première fois que le haut fonctionnaire est impliqué dans un incident du genre.

Considérée comme hautement sensible, l’affaire a été immédiatement signalée à la hiérarchie policière. Survenue dans un périmètre présidentiel, elle suscite de nombreuses réactions au sein des forces de sécurité et sur les réseaux sociaux, où plusieurs internautes dénoncent un manque de respect envers les agents en service.