Amadou Ba candidat…Massaly valide le choix de Macky et s’érige en bouclier

Amadou Bâ, l’incarnation parfaite d’un Sénégal meilleur et prospère

Le Président Macky Sall a hissé le Sénégal à un niveau jamais égalé, sur la scène africaine et internationale. Cette vérité historique est corroborée par son renoncement à un second quinquennat, qui était pourtant juridiquement légitime. Mais toujours ancré sur les valeurs démocratiques et de la culture de la paix et de la stabilité, en posant cet acte, il a ouvert une nouvelle page glorieuse dans l’histoire politique du Sénégal, ce qui positionne notre cher pays, à une place de choix, dans la vitrine des merveilles mondiales, dans ce domaine.

Après ce renoncement, toute la mouvance présidentielle lui avait donné carte blanche, afin qu’il choisisse le candidat de la coalition. Là encore, il a montré toutes ses qualités d’homme d’Etat, avec un choix lucide, porté sur le Premier Ministre Amadou Bâ, incontestablement un grand commis de l’Etat. Il s’y ajoute qu’il a été un acteur de tout premier plan du Plan Sénégal Emergent (PSE), socle de notre politique économique et qui a donné de grandes satisfactions. C’est un choix dans la continuité et la raison et Amadou Bâ est l’incarnation typique d’un Sénégal meilleur et prospère.

Aujourd’hui, nous avons un seul candidat, qui a été choisi par le Benno, à travers le Président Macky Sall et nous devons tous appliquer à la lettre ce choix.

En ce qui me concerne, mon engagement sincère et sans faille auprès du Président Abdoulaye Wade n’a jamais fait l’ombre d’un doute aux yeux des Sénégalais, ce qui m’avait d’ailleurs valu la prison à deux reprises, à l’époque. Ce même engagement a été réitéré au vu et au su de tout le monde, auprès du Président Macky Sall, qui a eu la reconnaissance et la générosité de me nommer au poste de Président de Conseil d’Administration de l’Office national de Formation Professionnelle (ONFP).

.Je donnerai au candidat Amadou Bâ, plus que j’ai donné à ces derniers. Que tous ceux qui seraient tentés de l’attaquer, qu’il s’agisse de ses détracteurs dans l’arène politique ou à l’interne dans la coalition Benno Bokk Yaakaar, me trouveront sur leur chemin. Avec moi, il a plus qu’un fédayin et tout pourfendeur voulant l’atteindre, devra d’abord passer sur moi. Je ferai face à tous ses détracteurs, qu’ils soient de l’opposition ou du pouvoir. L’opposition sans aucun argument, et déjà assurée d’une humiliation électorale, commence à agiter une question de nationalité sur notre candidat. Mais qu’elle sache qu’à travers ces enfantillages, elle prêche dans le désert.

J’appelle à l’unité de toutes les forces vives de la grande majorité présidentielle, pour la consolidation des acquis, admirablement construits par le Président Macky Sall et faire face à ces hirondelles sans ailes ni plumes, qui veulent déstabiliser notre cher Sénégal.

Le combat politique sur le terrain est désormais lancé et j’appelle tous les départements à se tenir debout, pour accompagner cette candidature du Premier Ministre Amadou Bâ

Mouhamadou Lamine Massaly Président du parti

L’Union pour une Nouvelle République (UNR)

Président d’un Conseil d’Administration de

L’Office national de Formation Professionnelle (ONFP)