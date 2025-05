Amadou Ba et son parti vont prendre part au dialogue national

Amadou Ba et son parti, la Nouvelle responsabilité, vont participer au dialogue national organisé par le président Bassirou Diomaye Faye. Dans un communiqué, le parti de l’ancien Premier ministre et candidat malheureux à la dernière présidentielle parle d’une décision mûrement réfléchie.

« En parfaite cohérence avec ses valeurs républicaines et ses objectifs de développement économique et social, la Nouvelle Responsabilité (NR) a pris la décision de participer au dialogue national auquel elle a été conviée par le Président de la République, Monsieur Bassirou Diomaye Diakhar Faye. Cette décision, mûrement réfléchie, constitue pour la Nouvelle Responsabilité une réponse politique responsable face aux enjeux multiformes auxquels notre pays est aujourd’hui confronté », lit-on sur le communiqué.

Cependant, Amadou Ba et ses hommes jugent que la thématique centrale du dialogue national, bien qu’importante, est « insuffisante pour répondre, à elle seule, aux attentes profondes et légitimes des Sénégalaises et des Sénégalais ».

La « Nouvelle Responsabilité » propose donc d’élargir les termes du débat à des questions économiques et sociales d’intérêt national, notamment, de la dette publique; de la maîtrise du déficit budgétaire; de l’équité fiscale; de l’emploi et de l’employabilité des jeunes; des dynamiques migratoires; du développement durable; du pouvoir d’achat et de la cherté de la vie; ainsi que de la préservation des libertés fondamentales, tant individuelles que collectives.