Amadou Ba invite les acteurs du basket à taire leurs querelles

A l’occasion de la cérémonie de remise du drapeau national aux Lionnes du Basket dans le cadre de l’Afrobasket 2023, le Premier ministre, ministre des Sports a demandé aux acteurs de taire leur querelles. Selon Amadou Ba, la discipline a besoin, aujourd’hui, de quiétude, de sérénité et d’équilibre.

« Elle a besoin, non d’une division qui ne ferait qu’accentuer ses faiblesses et ses vulnérabilités, mais bien d’une mutualisation de ses forces et de ses compétences pour faire face à ses engagements et assumer ses responsabilités », a fait savoir le patron des Sports à quelques jours de l’Afrobasket qui aura lieu à Kigali du 28 Juillet au 05 Août 2023.

Pour lui, les basketteurs, toutes tendances confondues, et l’Etat, responsable en premier et en dernier ressort du service public du sport, en sont pleinement conscients. « C’est pourquoi », ajoute-t-il, « je demande à la nouvelle équipe fédérale, à vous Monsieur le Président, Maitre Babacar NDIAYE, aux membres du bureau fédéral et du comité directeur, je vous demande de dérouler un management inclusif, capable de produire de fortes synergies pour une meilleure adresse des impératifs du Basket-Ball sénégalais. Dans ce cadre, je vous manifeste mon ouverture ainsi que la disponibilité de tous mes services ».